Український суперважковаговик переміг польського боксера

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) провів п’ятий поєдинок на професійному рингу.

У головному бою андеркарту поєдинку Йока – Гаммер українець переміг поляка Каміля Соколовські (10-20-2, 4 КО).

Вихрист домінував протягом усіх шести раундів бою. У третьому раунді українець зловив лівим боковим в голову суперника, відправивши того в нокдаун, але не пішов на добивання.

У підсумку судді віддали одноголосно перемогу українцю, для якого це вже п’ята перемога у професіоналах.

Раніше, Вихрист достроково переміг досвідченого німецького боксера.