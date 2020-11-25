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Рамірес оцінив перспективи Лопеса

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Рамірес оцінив перспективи Лопеса
#Рамірес, #Лопес

Джерело - BoxingNews24.

Після бою з володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлосом Раміресом Теофімо Лопес став більш стриманішим.

Про це заявив сам Рамірес.

"Чи готовий я провести з ним бій? Якщо чесно, він не входить у сферу моїх інтересів. Але з іншого боку, чому б і ні. Розумієте, іноді бувають боксери, яких просто хочеться вдарити, і він один їх таких хлопців.

Після бою зі мною Лопес став би стриманіше. Але нехай спочатку підніметься в напівсередню вагу. Тут йому доведеться боксувати не тільки протягом перших семи раундів, як в бою з Ломаченко, але і в останніх п'яти", - сказав Рамірес.

Нагадаємо, що 18 жовтня Теофімо здолав українця Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, став відомий гонорар Тайсона за бій проти Джонса.

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