Кроуфорд: Пакьяо - справжній чемпіон

Джерело - FightHype.
Володар титулу WBA Super Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO) є справжнім чемпіоном з тієї причини, що він ніколи не ухилявся від викликів.
Про це заявив чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд.
"Менні - справжній чемпіон. Він ніколи не ухилявся від викликів. Ми можемо провести з ним бій в будь-який час. Все залежить від нього - чи буде він тим самим Менні Пакьяо, якого ми завжди знали.
Зрештою, він зустрічався з двома молодими бійцями (Едріен Бронер і Кітом Турманов, - ред.) І переміг їх обох", - сказав Кроуфорд.
Нагадаємо, що Кроуфорд здобув перемогу над Бруком в четвертому раунді.