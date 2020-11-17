Кроуфорд: Пакьяо - справжній чемпіон

Боксер висловився про можливий спільний поєдинок

Джерело - FightHype.

Володар титулу WBA Super Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO) є справжнім чемпіоном з тієї причини, що він ніколи не ухилявся від викликів.

Про це заявив чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд.

"Менні - справжній чемпіон. Він ніколи не ухилявся від викликів. Ми можемо провести з ним бій в будь-який час. Все залежить від нього - чи буде він тим самим Менні Пакьяо, якого ми завжди знали. Зрештою, він зустрічався з двома молодими бійцями (Едріен Бронер і Кітом Турманов, - ред.) І переміг їх обох", - сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що Кроуфорд здобув перемогу над Бруком в четвертому раунді.