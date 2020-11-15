Після перемоги над Келлі Бруком Теренс Кроуфорд готовий провести бій з Менні Пакьяо.

Про це заявив сам боксер.

"Я хочу великі поєдинки. Ми були близькі до організації бою з Пакьяо замість цього бою. Але ця вся ситуація з коронавірусів відібрала у нас цю можливість. Ми повинні битися без уболівальників, так що той бій довелося відкласти, і ми вирішили побитися з Бруком. Він був таким відомим напівсередньоваговик, який був готовий битися. Зараз ми хочемо повернутися до Пакьяо", - сказав Кроуфорд.