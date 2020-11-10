 Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави | Бокс | Champion.com.ua
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Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави

Сьогодні 14:10 889 0
Першим українцем в пантеоні найкращих боксерів в світовий історії став Віталій Кличко в 2018 році
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави

Джерело - Чемпіон.

Закінчилося голосування журі Асоціації боксерських письменників США (BWAA) та істориків боксу щодо включення  кандидатів до Міжнародного залу боксерської слави в 2021 році.

В категорії Modern Class, до якої належать сучасні боксери, було подано 42 кандидати. Зазначимо, що нещодавно в цій категорії були змінені правила щодо вступу. До цього кандидатами могли стати боксери, які провели свій останній бій не менш ніж 5 років тому. Зараз цю норму зменшили до 3 років. Саме завдяки новим правилам в список номінантів потрапив Володимир Кличко. Нагадаємо, свій останній бій українець провів в квітні 2017 року. 

Члени журі вибирали з 42 боксерів п’ятьох найкращих. І тільки троє з цієї топ-5, які набрали найбільше балів будуть включені до Міжнародного залу боксерської слави. Зазначимо, що серед 42 кандидатів є такі легенди боксу як Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Ріккі Хаттон, Мігель Котто,  Тімоті Бредлі, Майкл Мурер, Джеймс Тоні, Антоніо Тарвер, Фернандо Варгас, Генрі Маске, Міккель Кесслер, Кард Фроч. 

Не дивлячись на таку шалену конкуренцію, за інформацією Чемпіона, Володимир Кличко потрапив до топ-5 найкращих кандидатів. Офіційні результати мають бути оголошені в грудні, а сама урочиста церемонія традиційно проходить в червні в американському Канастоті (штат Нью-Йорк), де знаходиться Зал слави та музей боксу. Якщо, звісно, цьому не завадить епідеміологічна ситуація в світі. 

Нагадаємо, в 2018 році до Міжнародного залу боксерської слави було включено Віталія Кличка, який став першим українцем в цьому пантеоні найкращих боксерів-професіоналів в світової історії.  

 

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