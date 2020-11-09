Ф'юрі: Усик мене не вразив

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не вражений боєм Олександра Усика проти Дерека Чісори.

Про це розповів сам боксер.

"Я впевнений, що суперважку вагу невипадково відрізняється від першої важкої. Я розумію, що всі бійці крузервейту хочуть піднятися в суперважку вагу, щоб заробити великі гроші. Всі вони бажають отримати шматок пирога, але вагові категорії існують не просто так.

Після бою Усика з Чісорою я щиро вважаю, що він кращий, ніж був у дебютному бою в супертяжах, оскільки я високо оцінюю його як чудового техніка в крузервейті. Але, чесно кажучи, в суперважкій вазі він мене нічим не вразив", - розповів Ф’юрі.