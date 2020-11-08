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Хейні: Хочу великих боїв

Сьогодні 14:09 275 0
Боксер розповів про свої плани на майбутнє
Хейні: Хочу великих боїв
#Хейні, #Лопес

Джерело - The Ring.

Чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні хоче провести бій з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Виходячи на цей бій, я знав, що він буде багато мене тримати. Я завдавав йому потужних ударів, але коли Гамбоа був вражений, він починав хапати мене. Просто він ветеран, який знає, як виживати. Гамбоа провів велику кількість великих боїв.

Я хочу великих боїв. Я бажаю влаштувати ці великі бої. Поєдинок з Гамбоа був черговою сходинкою, але я тут заради великих боїв. Теофімо Лопес - боксер, якому належать інші пояси, так що це головний поєдинок, який я хочу влаштувати", - сказав Хейні.

Раніше, Хейні переміг Гамбоа.

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