Кубинець не залишив супернику жодного шансу на опір

Джерело - Чемпіон.

У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) на арені Microsoft Theater відбувся вечір боксу від Premier Boxing Champions.

У головному поєдинку заходи зустрілися кубинський боксер Луїс Ортіс (31-2-0, 26 КО) і спортсмен з США Александер Флорес (18-2-1, 16 КО).

41-річний Ортіс просто розібрав 30-річного суперника на самому початку поєдинку - побачивши можливість, він правим хуком вдарив по корпусу Флореса і достроково завершив поєдинок. Сталося це на 45-й секунді поєдинку.

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