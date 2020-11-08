Промоутер: У бою з Джошуа Усик буде андердогом

Олександр Усик не зможе протистояти боксерам Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Про це заявив американський промоутер Лу Дібелла.

"Чісора в цьому бою виглядав відмінно не тільки через те, що перевершував Усика за габаритами. Він дійсно видав гарний виступ. Було просто неймовірно бачити його активність в перших раундах, він дійсно мене вразив. Особисто я віддав бій Усику з рахунком 7:5. Після п'ятого раунду я зрозумів, що Олександр здобуде перемогу.

Але якщо у нього були такі проблеми з Дереком, то що буде в протистояннях з Ф'юрі або Джошуа? Так, він найкращий крузер у світі і гідний претендент в супертяжах, але те, що я побачив, дає мені підстави вважати, що він не буде фаворитом в боях з величезними монстрами.

Якщо суперник не потрясе Усика, то такий технічний боксер зможе скласти конкуренцію будь-якому. Але бій з Ф'юрі - занадто великий виклик для нього, сумніваюся, що поєдинок вийде конкурентним. У бою з Джошуа Усик також буде андердог", - сказав Дібелла.