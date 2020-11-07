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Дядько Ф'юрі: Усик провів блискучий бій з Чісорою

Сьогодні 15:09 693 0
Пітер Ф'юрі похвалив українця за поєдинок проти Дерека
Дядько Ф'юрі: Усик провів блискучий бій з Чісорою
#Усик

Джерело - Boxing UK.

Українець Олександр Усик ще перед початком поєдинку зрозумів, що собою являє Дерек Чісора.

Про це заявив британський тренер Пітер Ф'юрі.

"Усик ще перед початком поєдинку зрозумів, що собою являє Чісора. Він знав, в якій формі знаходиться Дерек. Усик розумів, з чим він битиметься. Того вечора було багато тиску, навіть для Олександра. Але я думаю, що Усик блискуче показав себе, адже був дуже важкий бій.

Проти Усика бився 115-кілограмовий хлопець в відмінних кондиціях, без грама жиру. Чісора спарингував і тренувався на максимумі кожен день. Він вийшов, щоб заподіяти серйозної шкоди в маленьких рукавичках. Це важке випробування, а Дерек - жорсткий боєць. Це був найкращий Чісора, якого я бачив. У нього набагато краще працювали ноги, він набагато швидше викидав удари, ніж раніше в кар'єрі.

Єдиний інгредієнт, якого не вистачало Чісорі, - це природжений талант. Але цим має Усик. Він переміг за очками, і я думаю, що це правильне рішення" - сказав Пітера Ф'юрі.

Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.

Нагадаємо, Гірн назвав умову бою Джошуа - Усик.

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