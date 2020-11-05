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Вайт: В Усика не було навіть і думки нокаутувати Чісору

Сьогодні 14:55 1016 0
Британець оцінив виступ українця в бою з Чісорою
Вайт: В Усика не було навіть і думки нокаутувати Чісору
#Вайт, #Усик, #Чісора

Джерело - Sky Sports News.

У бою з Олександром Усиком Дерек Чісора діяв агресивно і часто змушував українця відходити.

Про це заявив британський боксер Ділліан Вайт.

"Чісора діяв агресивно. Він часто змушував Усика відходити, але той в будь-якому випадку це б робив. Усик ніколи не йде вперед - він просто боксує на задній нозі і набирає очки. У нього не було навіть і думки нокаутувати Чісору.

Не думаю, що Усик достатньою великий і сильний, щоб виступати в суперваговиках. Він практично не вміє тримати удар - потрапляння Чісори турбували його, і це було помітно", - заявив Вайт.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українець переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів - 117:112 і двічі 115:113.

Нагадаємо, Гірн назвав умову бою Джошуа - Усик.

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