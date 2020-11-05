У бою з Олександром Усиком Дерек Чісора діяв агресивно і часто змушував українця відходити.

Про це заявив британський боксер Ділліан Вайт.

"Чісора діяв агресивно. Він часто змушував Усика відходити, але той в будь-якому випадку це б робив. Усик ніколи не йде вперед - він просто боксує на задній нозі і набирає очки. У нього не було навіть і думки нокаутувати Чісору.

Не думаю, що Усик достатньою великий і сильний, щоб виступати в суперваговиках. Він практично не вміє тримати удар - потрапляння Чісори турбували його, і це було помітно", - заявив Вайт.