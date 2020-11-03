 Усик не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі, - Алі Башир | Бокс | Champion.com.ua
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Усик не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі, - Алі Башир

Сьогодні 15:50 3792 1
Українець не був спритним та розважливим, на думку тренера
Усик не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі, - Алі Башир
#Усик, #Алі Башир, #Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Олександр Усик не був схожий на себе колишнього.

Про це заявив його колишній тренер Джеймс Алі Башир.

"Він не був схожий на себе. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Так, він не зазнав поразки, але він обрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже", - заявив тренер.

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"Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати. Я можу сказати одну річ - він не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі в цьому стилі", - сказав Башир.

Раніше стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою.

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