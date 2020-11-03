Українець не був спритним та розважливим, на думку тренера

Український боксер Олександр Усик не був схожий на себе колишнього.

Про це заявив його колишній тренер Джеймс Алі Башир.

"Він не був схожий на себе. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Так, він не зазнав поразки, але він обрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже", - заявив тренер.

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"Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати. Я можу сказати одну річ - він не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі в цьому стилі", - сказав Башир.

Раніше стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою.