Джерело - xsport.ua.
Український боксер Олександр Усик не був схожий на себе колишнього.
Про це заявив його колишній тренер Джеймс Алі Башир.
"Він не був схожий на себе. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Так, він не зазнав поразки, але він обрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже", - заявив тренер.
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"Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати. Я можу сказати одну річ - він не зможе боксувати проти Джошуа та Ф'юрі в цьому стилі", - сказав Башир.
Раніше стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою.