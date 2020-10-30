Усик: Буду радий принести Україні ще один успіх

Український боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик (17-0, 13 КО) в поєдинку проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) готовий принести ще один успіх для українців.

Про це розповів сам боксер.

"Я щасливий в суперважкій вазі. Тут можна їсти все, що захочеш, тобі не треба думати про те, щоб зробити вагу. Але мій дієтолог не дозволяє мені є все, що я хочу. Тому, на жаль, мені доводиться їсти те, що потрібно.

У мене був відмінний тренувальний табір. Він дійсно пройшов добре, я був реально щасливий. Це була складна і важка робота. Ми її зробили.

Я не вважаю себе причиною посмішок українців, але буду радий принести нашій країні ще один успіх", - відзначив Усик.