Усик: Я поб’ю Чісору

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) не боїться Дерека Чісору (32-9, 23 КО) в майбутньому бою.

Про це розповів сам український боксер.

"Я поки не думаю про Дерека. Я буду думати про нього в суботу. Він сильний хлопець, який спробує мене перемогти. Я з командою готувався до цього.

Звичайно, Чісора в чомусь хороший, але я не знаю, в чому саме. Я не боюся. Мене оберігає ангел, тому мені не страшно. У мене немає ніякого страху перед Чісорою. Я поб'ю його.

Я ніколи не розповім вам про свій план на бій до його початку. Це секретна інформація. Ви його побачите в суботу", - розповів Усик.