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Хей вражений формою Чісори

Сьогодні 13:57 447 0
Девід Хей прокоментував підготовку Дерека Чісори
Хей вражений формою Чісори
#Чісора, #Усик

Джерело - isport.ua.

Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) підходить в ідеальній формі до бою проти Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер англійського боксера Девід Хей.

"Ми з Дереком постійно на зв'язку. Це досить утомливо обговорювати те, що він їсть або робить, але мені здається, що воно того варте. Зараз Чісора в найкращій формі, в якій тільки міг бути. Я бачив його спаринги до бою з Вайтом. але сумніваюся, що він виграв хоча б раунд. Я питав колишнього тренера Дона Чарльза, в чому справа, а він відповідав, що такий ось Дерек боєць, він активізується тільки в ніч бою. Зараз абсолютно інакше.

Я розумію, що Чісора має перебувати у своїй стовідсотковій версії в поєдинку з Усиком. Якби бій з Олександром пройшов в березні або навіть в липні, я б хвилювався, але тут нам пощастило. Підготовка тривала, і останнім часом Дерек все робить ідеально.

Спаринг-партнери знали, що отримають додаткову тисячу фунтів стерлінгів, якщо зможу збити його з ніг. Їх було п'ять або шість, а вони змінювали один одного. Таким чином, кожен з них в свої два раунди викладався на максимум, ну а Дерек тримав такий темп, в якому, як ми спочатку думали, він працювати просто не зможе", - розповів Хей.

Бій Усик - Чісора відбудеться в суботу, 31 жовтня, в Лондоні на Вемблі-Арені.

Нагадаємо, Чісора записав звернення до Усика.

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