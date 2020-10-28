Чісора: Усик відмінний комік

Британський суперважковаговик Дерек Чісора вказав на своє ставлення до Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Мені подобається Олександр і все це жарти між нами, коли ми розкручували бій. Він відмінний танцюрист і відмінний комік. Мені це подобається в ньому. Так, я поважаю його, він неймовірний боєць. Між нами немає поганих відносин, не можна мати погані відносини з кимось, хто не говорить по-англійськи.

Думаю, коли ми вийдемо на ринг, то всі наші взаємини залишаться позаду. Я планую викластися повністю. Коли все буде сказано і зроблено, я не хочу озиратися назад і говорити, що міг провести цей бій краще. Я не буду ні про що шкодувати після бою. Це моя мотивація ", - сказав Чісора.