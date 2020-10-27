Хей: Чісора буде іншим, ніж раніше

Боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) у бою з Олександром Усиком (17-0, 13 КО) буде таким, яким його ще не бачили ні в одному бою.

Про це заявив менеджер Чісори Девід Хей.

"У цьому поєдинку багато дають Дереку Чісорі дуже маленькі шанси на перемогу. Вони дивляться на його кар'єру в минулому і повертаються на 10-15 років назад. Але це не той Чісора, якого ви побачите на Хелловін. Чісора, який вийде в ринг, буде дуже відрізнятися від того, якого ми бачили раніше.

Ми повинні перетворити цей бій в 12 раундів інтенсивних дій відразу ж після стартового гонга. Якщо будуть виникати 30-секундні паузи, під час яких Чісора дозволить Усіку піти за допомогою його спритних ударів, то це може визначити результат бою.

Психологічно Дерек готовий пройти через пекло, щоб здобути перемогу. І він повинен це зробити.

Поєдинок з Усиком не буде для Дерека легким. Чісора розуміє, що він повинен підійти до бою в своїй кращій формі в життя", - сказав Хей.