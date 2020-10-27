Гірн: Усик - один з найкращих боксерів всіх часів

Український боксер Олександр Усик, який 31 жовтня проведе другий бій в суперважкій вазі, виконує дивовижну роботу ніг.

Про це заявив промоутер боксера Едді.

"Що ми знаємо про Усик? Він геній. Дивовижна робота ніг, вибір моменту удару, інтелект. Чого ми не знаємо - як він переносить важкі удари. Коли він боксував у своєму першому поєдинку в суперважкій вазі з Візерспуном, були певні ознаки того, що точні попадання суперника Олександр переносить насилу.

Це важке для нього випробування, але в будь-якому випадку він один з найбільших бійців всіх часів", - сказав Гірн.