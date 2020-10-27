 Гірн: Усик - один з найкращих боксерів всіх часів | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 12:19 1813
Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:00 863
У Ворсклі відреагували на інтерес Шахтаря до Різника
Сьогодні 13:48 1284
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Сьогодні 12:49 845
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:23 6093
Десна прийме Зорю, Олександрія зіграє із Минаєм. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:15 948
Шахтар назвав заявку на матч з Інтером
Сьогодні 11:49 7432
Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:43 2814
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:09 3590
Марсель прийме Манчестер Сіті, Аталанта зустрінеться з Аяксом. Матч 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:55 288
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Бокс Красюк: Джошуа розуміє, що Усик несе серйозну загрозу для нього 241
18:25 Баскетбол Найкращий асистент Суперліги залишив МБК Миколаїв 131
18:10 Футбол П'ять гравців Лаціо заразилися коронавірусом 259
17:55 Теніс Матч Україна - Ізраїль відбудеться в березні 2021 року 322
17:40 Футбол Босянок: У поразці Динамо від Ювентуса винен тренер 902 1
17:31 Футбол Шахтар - Інтер: на думку букмекерів, гірники не мають шансів 558
17:25 Бокс Арум: Промоутер Вайлдера не читав контракт на бій з Ф'юрі 483
17:21 Блог Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів 587
17:10 Футбол Піке може покинути Барселону за власним бажанням 605
16:56 Баскетбол Будівельник переглядає Стівена Буртта 465
16:40 Бокс Гірн: Усик - один з найкращих боксерів всіх часів 950
16:25 Футбол Шевченко довикликає воротаря Ворскли до збірної України 1000
16:10 Бокс Гірн: Вайлдер зірвав поєдинок з Ф'юрі 1443
16:00 Футбол Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція 863
15:52 Футбол Альянс розгромив Авангард у 9 турі Першої ліги 813
15:45 Футбол Ребров: У Динамо дуже вимогливі уболівальники 743
15:35 Футбол Прогноз на матч Ювентус – Барселона від Олександра Шовковського: Голів буде небагато 837
15:25 Футбол Селезньов втратив батька перед матчем УПЛ 1226
15:03 Футбол Леонов: Шахтар утримає лідерство в групі Ліги чемпіонів 1004
14:46 Футбол Матч Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться з глядачами 924
14:35 Навколо спорту Як підтримувати себе в формі взимку 171
14:32 Футбол Лужний спростував інтерес ФК Львів 1201
14:12 Футбол Зінченко у заявці Манчестер Сіті на гру з Марселем у Лізі чемпіонів 1044
13:58 Футбол Леванте – Сельта 1:1. Огляд матчу 971
13:48 Футбол У Ворсклі відреагували на інтерес Шахтаря до Різника 1284

Гірн: Усик - один з найкращих боксерів всіх часів

Сьогодні 16:40 950 0
Промоутер вважає українського боксера генієм
Гірн: Усик - один з найкращих боксерів всіх часів
#Усик, #Гірн

Джерело - Sky Sports.

Український боксер Олександр Усик, який 31 жовтня проведе другий бій в суперважкій вазі, виконує дивовижну роботу ніг.

Про це заявив промоутер боксера Едді.

"Що ми знаємо про Усик? Він геній. Дивовижна робота ніг, вибір моменту удару, інтелект. Чого ми не знаємо - як він переносить важкі удари. Коли він боксував у своєму першому поєдинку в суперважкій вазі з Візерспуном, були певні ознаки того, що точні попадання суперника Олександр переносить насилу.

Це важке для нього випробування, але в будь-якому випадку він один з найбільших бійців всіх часів", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Чісора записав звернення до Усика.

Коментарі ()