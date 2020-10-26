Олександр Усик використає всі свої найсильніші якості у бою проти Дерека Чісори.

Про це розповів непереможений український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук.

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"Давно не бачив Усика, не знаю, в яких він зараз кондиціях. Але думаю, що Олександр "розбере" Чісору на дистанції. Просто зробить свою роботу. У своєму стилі, як і завжди. Бій все ж триватиме 12 раундів. Може бути й таке, що Чісора не витримає темпу і зніметься", - сказав Богачук.