Усик може піти у політику

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) може піти у політику за умови потрібної команди.

Про це розповів сам боксер.

"Все можливо. Тільки потрібна велика команда, щоб стати не частиною системи, а стати тією системою, яка може щось змінити. Просто стати частиною системи - це дуже легко. Тим більше є якісь пропозиції від деяких людей, щоб кудись піти.

Актуально: Усик завершив підготовку до бою з Чісорою

Але всі дорослі люди розуміють, про що я говорю. Просто туди йти і виконувати якісь вказівки - мені дуже складно домовлятися з собою. Переконати себе я можу, але коли мені кажуть, що оте біле, а я бачу чорне, то я просто говорю, що це біле, розвертаюся і йду", - сказав Усик.