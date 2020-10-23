 Усик може піти у політику | Бокс | Champion.com.ua
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Усик може піти у політику

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Олександр Усик прокоментував можливість піти у політику
Усик може піти у політику
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) може піти у політику за умови потрібної команди.

Про це розповів сам боксер.

"Все можливо. Тільки потрібна велика команда, щоб стати не частиною системи, а стати тією системою, яка може щось змінити. Просто стати частиною системи - це дуже легко. Тим більше є якісь пропозиції від деяких людей, щоб кудись піти.

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Але всі дорослі люди розуміють, про що я говорю. Просто туди йти і виконувати якісь вказівки - мені дуже складно домовлятися з собою. Переконати себе я можу, але коли мені кажуть, що оте біле, а я бачу чорне, то я просто говорю, що це біле, розвертаюся і йду", - сказав Усик.

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