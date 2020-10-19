Top Rank підтримав Ломаченка

Промоутерська компанія Top Rank підтримала Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) після того, як він програв усі свої пояси Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ця людина, як і раніше залишається одним з найкращих в грі, і у нього є гідний послужний список. Що буде далі з Ломой? Вже скоро дізнаємося", - йдеться в повідомленні.