 Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ
Сьогодні 18:49 1126
Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:19 989
Шахтар знищив Львів у 6 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 622
Без шансів для американця: букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес
Сьогодні 12:15 2014
Іванов виборов пояс WBC International Silver
Сьогодні 10:34 1617
Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні
Сьогодні 10:17 2374
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 01:24 24928 1
Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій
Сьогодні 00:02 9696 1
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція
Вчора 22:37 2489
Визначилася дата бою Джошуа - Пулєв
Вчора 22:27 739
Блоги
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:07 1325
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:31 3792 1
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:37 408 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
Вчора 21:41 3513
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
Вчора 20:12 1413
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України Андрій Твердохліб
14.10.2020 22:51 2018 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
14.10.2020 07:23 1226 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:55 6856
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:12 11083 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії Андрій Твердохліб
14.10.2020 03:04 10878 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:25 Бокс Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес 278
20:09 Футбол Лор’ян на виїзді переміг Реймс у 7 турі Ліги 1 126
19:55 Футбол Наполі - Аталанта 4:1. Огляд матчу 435
19:39 Футбол Атлетіко переграв Сельту у 6 турі Ла-Ліги 301
19:34 Футбол Шахтар - Львів 5:1. Огляд матчу 543
19:29 Футбол Гол і асист Яремчука не допомогли Генту уникнути розгрому у 9 турі Ліги Жупіле 342
19:22 Футбол Рух - Динамо 0:2. Огляд матчу 891
19:19 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 989
19:09 Футбол Челсі втратив перемогу над Саутгемптоном у 5 турі АПЛ 409
18:50 Футбол Шахтар знищив Львів у 6 турі УПЛ 622
18:49 Футбол Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ 1126
18:39 Футбол Лейпциг переміг Аугсбург, Баєр здолав Майнц. Результати матчів 4 туру Бундесліги 475
18:24 Футбол Минай - Маріуполь 0:1. Огляд матчу 632
18:10 Футбол Вітебськ Каленчука здолав Енергетик-БДУ у 26 турі чемпіонату Білорусі 525
18:07 Блог Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова 1330
17:54 Футбол Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А 755
17:39 Футбол Кривбас переграв Енергію, Епіцентр розгромив Волинь-2. Результати матчів 7 туру Другої ліги 297
17:31 Блог Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові 3799 1
17:25 Теніс Вавринка та Монфіс знялись із турніру в Кельні 673
17:11 Пряма трансляція Шахтар - Львів: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 1526 1
17:10 Футбол Ван Дейк отримав травму в дербі з Евертоном 709
17:10 Пряма трансляція Рух - Динамо: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 5350
16:54 Бокс Голлівудський актор побажав удачі Ломаченку у бою з Лопесом 1278
16:40 Футзал Ураган у західному дербі знищив Енергію. Результати матчів 9 туру Екстра-ліги 842
16:27 Футбол Ліверпуль у дербі зіграв внічию з Евертоном у 5 турі АПЛ 862

Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес

Сьогодні 20:25 278 0
Промоутер впевнений у перемозі українця
Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - iFL TV.

У бою з Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не залишить шансів своєму суперникові.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я впевнений, що це буде феноменальний поєдинок у всіх сенсах. Лопес майстерно привернув увагу до поєдинку, кажучи різні і гострі речі. 

Що стосується результату бою, то я думаю, що Ломаченко виграє кожен раунд, не залишивши шансів Теофімо. Це буде нещадно", - розповів Гірн.

Поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені MGM Grand.

Нагадаємо, Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні.

Коментарі ()