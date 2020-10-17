Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес

Джерело - iFL TV.
У бою з Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не залишить шансів своєму суперникові.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Я впевнений, що це буде феноменальний поєдинок у всіх сенсах. Лопес майстерно привернув увагу до поєдинку, кажучи різні і гострі речі.
Що стосується результату бою, то я думаю, що Ломаченко виграє кожен раунд, не залишивши шансів Теофімо. Це буде нещадно", - розповів Гірн.
Поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні.