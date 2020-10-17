Редкач підтримав Ломаченка у бою проти Лопеса

Український боксер Іван Редкач несподівано підтримав Василя Ломаченка у поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Про це розповів сам боксер.

"Ні пуху, ні пера тобі, Василю. Ти мені говорив про це бою ще в 2006 році. 14 років минуло, йди і бери своє", - розповів Редкач.