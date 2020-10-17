Редкач підтримав Ломаченка у бою проти Лопеса

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Іван Редкач несподівано підтримав Василя Ломаченка у поєдинку проти Теофімо Лопеса.
Про це розповів сам боксер.
"Ні пуху, ні пера тобі, Василю. Ти мені говорив про це бою ще в 2006 році. 14 років минуло, йди і бери своє", - розповів Редкач.
@VasylLomachenko Не пуха Не пера ты мне ещё говорил об этом бое в 2006 году 14 лет прошло иди и бери своё 🙌 pic.twitter.com/cHBVhM6kxG— Ivan Redkach (@IRedkach) October 17, 2020
Нагадаємо, Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні.