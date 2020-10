Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Franchise Василь Ломаченко(14-1, 10 КО) проведе об'єднавчий бій проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Напередодні бою боксери провели зважування і зустрілися в традиційній битві поглядів.

Результат зважування

Василь Ломаченко - 61,2 кг - Теофімо Лопес - 61,2 кг

Згідно з правилами соціального дистанціювання, спортсмени повинні були дивитися один одному в очі на відстані. Але Лопес порушив цю норму, переступивши огорожу. Українець вчинив так само і впритул наблизився до суперника.

When Loma went under that rope tho ... 🤯



Legendary weigh-in moment fitting of a legendary match-up.#LomaLopez | TOMORROW | ESPN pic.twitter.com/1WSaHcyCEd