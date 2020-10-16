Ф’юрі дав прогноз на бій Ломаченко – Лопес

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) мають однакові шанси на перемогу.

Про це розповів чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Мій прогноз на цей бій - 50 на 50. Від цього бою виграють уболівальники.

Ломаченко і Лопес - обидва відмінні бійці, кожен може все втратити. Бажаю обом боксерам всього найкращого. Удачі хлопці. Нехай Бог благословить вас", - сказав Ф'юрі.