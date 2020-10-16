Ломаченко: Я близький до своєї мрії

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) хоче перемогти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) та стати абсолютним чемпіоном світу

Про це розповів сам боксер.

"З моменту переходу в профі я завжди хотів стати абсолютним чемпіоном світу. Я завжди бажав утримувати все чотири титули. Я намагався зробити це в напівлегкій вазі, потім я піднявся і зробив спробу у другій напівлегкій вазі. Тепер я близький до своєї мрії в легкому дивізіоні.

Я не знаю, як на мені позначився тривалий простій. Ми з'ясуємо це в суботу. Я ніколи не проводив цілий рік за межами рингу. Це буде вперше, і я не знаю, як все складеться", - сказав Ломаченко.