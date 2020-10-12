Лопес: Ломаченко мене недооцінює

Теофімо Лопес знає, як перемогти Василя Ломаченка в майбутньому поєдинку.

Про це розповів сам американський боксер.

"Люди кажуть, що його не зупинити, але ніхто не бачить того, що бачу я. У нього є його сайд-степ, а у мене лівий хук, і є шанс, що він потрапить на нього.

Його закроки не виявлять переможця бою. У мене є боксерські навички, і ніхто ще не бачив їх в повній мірі. До того ж, я б'ю з обох рук. Я готовий до всього. Упевнений, він недооцінює мене, але я цього не зроблю", - відзначив Лопес.