Лопес: Ломаченко мене недооцінює

Джерело - sport.ua.
Теофімо Лопес знає, як перемогти Василя Ломаченка в майбутньому поєдинку.
Про це розповів сам американський боксер.
"Люди кажуть, що його не зупинити, але ніхто не бачить того, що бачу я. У нього є його сайд-степ, а у мене лівий хук, і є шанс, що він потрапить на нього.
Його закроки не виявлять переможця бою. У мене є боксерські навички, і ніхто ще не бачив їх в повній мірі. До того ж, я б'ю з обох рук. Я готовий до всього. Упевнений, він недооцінює мене, але я цього не зроблю", - відзначив Лопес.
Читайте також: Ломаченко назвав ТОП-3 найкращих боксерів світу
Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.