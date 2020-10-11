Бетербієв задумався про бій з Усиком

Російський боксер згадав про зустріч з українцем на Олімпіаді

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв (15-0, КО 15) не проти провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Бігав, нудно було, вирішив подивитися наш бій з Усиком на Олімпіаді. Мені б цікаво було з ним побоксувати у важкій вазі. Як ви думаєте, чи варто мені це зробити?", - запитав Бетербієв на відео, опублікованому в Сторіс.

На Олімпіаді в Лондоні Усик переміг Бетербієва у чвертьфіналі.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.