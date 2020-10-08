 Берінчик - Сіміон: Як це було | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик - Сіміон: Як це було

Сьогодні 22:53 2355 0
Берінчик - Сіміон: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все бій завершено! Денис Берінчик перемагає Віорела Сіміона технічним нокаутом! Румун відмовився продовжити поєдинок!

7-раунд: Вже не перший раз має проблеми з рукавицями Сіміон, на початку раунду йому знову надавали допомогу в цьому питані. Знову класний раунд від Берінчика, Сіміон знову в нокдауні.

6-раунд: Чудовий раунд від Берінчика! Відправив він Сіміона у нокдаун на останній секунді!

5-раунд: Сіміон тримається на ногах, але помітно, що Берінчик має більше сил. Українець пробиває захист суперника за рахунок грамтоних рухів на ринзі.

4-раунд: Впевненіше виглядає Берінчик за свого суперника, більше ударів він наносить і менше пропускає.

3-раунд: Центр рингу зайняв Сіміон, а Берінчик кружляє навколо нього і намагається проводити свої атаки. Українець виглядає свіжіше, що може дати свої привілеї у більш пізніх раундах.

2-раунд: Більше на ногах діє Берінчик і більше ініціативи від нього ми бачимо, але щільних акцентованих ударів поки не робить ні один ні інший боксер.

1-раунд: Активніше діє Берінчик у першому раунді, незважаючи на розвідку від обох боксерів.

Бій розпочався!

Після гімну Румунії ми почуємо національний гімн України!

Український боксер досить епічно спустився на мотузці у плащі супермена, а під ним була футболка луганської Зорі!

Боксери виходять на ринг!

Наступний поєдинок - головна подія вечора. Це бій між Денисом Берінчиком та Віорелом Сіміоном.

Василь Чеботар одержав перемогу над Олександром Абрамяном роздільним рішенням суддів

Макс Бурсак одноголосним рішенням суддів переміг Дмитра Семерніна.

Мішико Беселія одержав перемогу над Василем Курасовим роздільним рішенням суддів.

Шоу вже триває, і зовсім скоро відбудеться головний поєдинок вечора!

 
 
 
 
 
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Equides Club @equides_club в очікуванні видовищних поєдинків🏟💪🏻🥊👊🏻🔥Онлайн-трансляція о 20:00 на megogo.net https://megogo.net/ru/view/10084825-boks-denis-berinchik-viorel-simion.html @k2promotionsukraine @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @alex.krassyuk Партнери🤝: @favbetofficial @megogo_ua @equides_club @saforukraine @marketkolo @championcomua @karabas_com #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #максбурсак #бурсак #bursak #maxbursak #chebotar #чеботар #чеботарь #мішикобеселія #беселія #беселия #beselia #mishikobeselia #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport

Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Денис Берінчик зустрінеться з Віорелом  Сіміоном у бою за за Інтернаціональний пояс WBO в легкій вазі.

Бій відбудеться ввечері 8 жовтня в заміському комплексі Equides Сlub.

Орієнтовний початок о 21:15 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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