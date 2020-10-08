 Беринчик - Симион: онлайн смотреть бой за Интернациональный пояс WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик - Сіміон: ОНЛАЙН
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Берінчик - Сіміон: ОНЛАЙН

Сьогодні 21:30 1110 0
Берінчик - Сіміон: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Макс Бурсак одноголосним рішенням суддів переміг Дмитра Семерніна

Мішико Беселія одержав перемогу над Василем Курасовим роздільним рішенням суддів.

Шоу вже триває, і зовсім скоро відбудеться головний поєдинок вечора!

 
 
 
 
 
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Equides Club @equides_club в очікуванні видовищних поєдинків🏟💪🏻🥊👊🏻🔥Онлайн-трансляція о 20:00 на megogo.net https://megogo.net/ru/view/10084825-boks-denis-berinchik-viorel-simion.html @k2promotionsukraine @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @alex.krassyuk Партнери🤝: @favbetofficial @megogo_ua @equides_club @saforukraine @marketkolo @championcomua @karabas_com #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #максбурсак #бурсак #bursak #maxbursak #chebotar #чеботар #чеботарь #мішикобеселія #беселія #беселия #beselia #mishikobeselia #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport

Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Денис Берінчик зустрінеться з Віорелом  Сіміоном у бою за за Інтернаціональний пояс WBO в легкій вазі.

Бій відбудеться ввечері 8 жовтня в заміському комплексі Equides Сlub.

Орієнтовний початок о 21:15 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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