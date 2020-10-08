Берінчик - Сіміон: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Макс Бурсак одноголосним рішенням суддів переміг Дмитра Семерніна

Мішико Беселія одержав перемогу над Василем Курасовим роздільним рішенням суддів.

Шоу вже триває, і зовсім скоро відбудеться головний поєдинок вечора!

Денис Берінчик зустрінеться з Віорелом Сіміоном у бою за за Інтернаціональний пояс WBO в легкій вазі.

Бій відбудеться ввечері 8 жовтня в заміському комплексі Equides Сlub.

Орієнтовний початок о 21:15 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.