Берінчик: Віорел завжди буде йти вперед, це його стиль

Джерело - Чемпіон.

В боксерському клубі All Stars Boxing Club Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (13-0-0, 7 КО) продемонстрував свою фізичну форму за тиждень до бою з Віорелом Сіміоном (22-3-0, 9 КО), а також поспілкувався з представниками ЗМІ.

"Ми вивчали суперника. Він завжди буде йти вперед, це його стиль. Віорел наполегливий, часто застосовує бокові удари. Так само і прямий джеб у нього непоганий. Передивилися багато його поєдинків, він зустрічався з серйозними суперниками, володів різними титулами", - зазначив Денис.

Віорел Сіміон на 6 років старший за Дениса, живе та тренується у Румунії. Боксує у стійці правші. Має прізвисько "Бомбардувальник". Віорел провів 25 боїв, має 22 перемоги, 9 з яких нокаутами. Свого часу володів титулами Інтерконтинентального чемпіона IBF, Чемпіона WBF, Інтернаціонального чемпіона за версією WBC, Чемпіона WBC Mediterranean. Сіміону доводилося зустрічатися в ринзі з такими серйозними суперниками, як: топовий легковаговик Лі Селбі, ексчемпіон світу WBA Скотт Куігг, ексчемпіон світу WBO Шакур Стівенсон.

"Спочатку маю захистити свій титул Інтернаціонального чемпіона WBO. В свою чергу, Василь Ломаченко готується до серйозного поєдинку. І після його бою з Лопесом стане відомо, чи буде WBO влаштовувати турнір чотирьох найсильніших, хто залишиться в світовому рейтинзі, в тому числі, в рейтинзі WBO. Як завжди, планую яскравий вихід, який має всіх вразити", - заінтригував Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами в ринг.

Бій Берінчик - Сіміон стане головною подією вечора боксу K2 Promotions Ukraine, що відбудеться 8 жовтня в Equides Club. Також у програмі шоу поєдинки проведуть: екс-чемпіон Європи Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар (5-0-0, 2 КО), Чемпіон України Мішико Беселія (20-1-0, 14 КО) та ін.

Нагадаємо, медіапартнером заходу є сайт champion.com.ua