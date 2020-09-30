Берінчиком зацікавився найкращий промоутер у світі

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, один з найавторитетніших боксерських промоутерів в світі Едді Гірн вже після наступного бою Дениса Берінчика, який відбудеться 8 жовтня, може зробити пропозицію К2 щодо сівпромоушина в наступних поєдинках українця.

Нагадаємо, така практика вже існує між К2 і компанією Едді Гірна Matchroom Boxing стосовно ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика. В рамках співпромоушина К2 і Matchroom Boxing вже організували Усику два поєдинки і 31 жовтня в Лондоні проводитимуть третій бій, де суперником Олександра стане досвідчений британець Дерек Чісора.

Для Берінчика така угода може значно покращити чемпіонські та фінансові перспективи, адже Едді Гірн зараз є промоутером №1 у світі. Едді має чинний контракт зі стрімінговою платформою DAZN, активно співпрацює зі Sky Sports. Серед боксерів, які знаходяться на контракті у Гірна та боксують в одній ваговій категорії з Денисом, виділяються британці Люк Кембелл та Ентоні Кролла, яких минулого року по черзі переміг Василь Ломаченко. Бої з Люком та Ентоні стали б справжнім випробування для Дениса та у разі перемог дозволили б йому реально претендувати на бій за пояс чемпіона світу.