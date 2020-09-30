Бій Усик – Чісора може відбутися на Вемблі

Місце бою наразі не визначено

Бій між обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може відбутися в Лондоні на арені Вемблі.

Про це повідомляє WBN.

Поєдинок українця і британця запланований на 31 жовтня і буде транслюватися по системі PPV. Місце зустрічі поки що не оголошено офіційно.

Останнім українцем, який бився на Вемблі, був Володимир Кличко. У тому поєдинку він поступився Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.