Бій Усик – Чісора може відбутися на Вемблі

Джерело - xsport.ua.
Бій між обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може відбутися в Лондоні на арені Вемблі.
Про це повідомляє WBN.
Поєдинок українця і британця запланований на 31 жовтня і буде транслюватися по системі PPV. Місце зустрічі поки що не оголошено офіційно.
Останнім українцем, який бився на Вемблі, був Володимир Кличко. У тому поєдинку він поступився Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.
Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.