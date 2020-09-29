Постол: Не виключаю перехід до нової вагової категорії

Український боксер Віктор Постол не виключає перехід до категорії до 66 кг задля бою з Менні Пакьяо.

Про це заявив сам боксер.

"Сам поки не можу відповісти на питання, щодо наступного бою. Подивимося, яка обстановка буде після нового року з коронавірусів. Тому більш предметно можна буде говорити тільки тоді. Але не виключаю перехід в категорію 66 кг. Там і гонорари зростають, і важчі бої, і болючіше б'ють.

З ким хочу боксувати? Не раз говорив, що хочеться провести бій з Менні Пакьяо, але розумію, що це швидше за все нереально. А так хочеться зустрінеться з Раяном Гарсією, з тим же Шоном Портером. Так в принципі з усіма топовими боксерами", - зазначив Постол.