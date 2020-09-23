 Узелков хоче стати міським головою Вінниці | Бокс | Champion.com.ua
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Узелков хоче стати міським головою Вінниці

Сьогодні 19:17 446 0
Узелков братиме участь у виборчій кампанії від Опозиційної платформи – За життя
Узелков хоче стати міським головою Вінниці
#Узелков

Джерело - Чемпіон.

Колишній український боксер В'ячеслав Узелков балотуватиметься на посаду мера Вінниці від Опозиційної платформи – За життя.

Про це розповів боксер.

"Мені дуже приємно бути у складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці", – написав Узелков.

За словами колишнього боксера, ставши мером міста, він наведе лад "у кожному кабінеті мерії".

"Я чесний, завжди тримаю слово і хочу, щоб усе місто стало таким", – відзначив Узелков.

 
 
 
 
 
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Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя! Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем. Впевнений, що разом з усіма тут присутніми ми наведемо порядок. Повірте, я зайду в кожен кабінет у міськраді і наведу там порядок. Зроблю усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України. Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце.

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

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