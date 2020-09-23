Узелков хоче стати міським головою Вінниці

Узелков братиме участь у виборчій кампанії від Опозиційної платформи – За життя

Джерело - Чемпіон.

Колишній український боксер В'ячеслав Узелков балотуватиметься на посаду мера Вінниці від Опозиційної платформи – За життя.

Про це розповів боксер.

"Мені дуже приємно бути у складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці", – написав Узелков.

За словами колишнього боксера, ставши мером міста, він наведе лад "у кожному кабінеті мерії".