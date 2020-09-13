 Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні

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Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні
#Гірн, #Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні наступний свій бій може провести 7 листопада.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Девін показав всім іншим боксерам, як потрібно підтримувати форму під час перерви. Тепер прийшов час повернутися до справ. Ми плануємо його повернення на 7 листопада.

У нас є два кандидати на бій з Хейні. Це Гарі Рассел-молодший і Юріоркіс Гамбоа. Обидва є відмінними варіантами для Девіна", - сказав Гірн.

Свій останній бій Хейні провів в листопаді минулого року, вигравши за очками в Альфредо Сантьяго.

Нагадаємо, Каваляускас нокаутував Зюскі і здобув два титули.

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