Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні наступний свій бій може провести 7 листопада.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Девін показав всім іншим боксерам, як потрібно підтримувати форму під час перерви. Тепер прийшов час повернутися до справ. Ми плануємо його повернення на 7 листопада.

У нас є два кандидати на бій з Хейні. Це Гарі Рассел-молодший і Юріоркіс Гамбоа. Обидва є відмінними варіантами для Девіна", - сказав Гірн.