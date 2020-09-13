Гірн: У нас є два кандидати на бій з Хейні

Джерело - Boxing Scene.
Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні наступний свій бій може провести 7 листопада.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Девін показав всім іншим боксерам, як потрібно підтримувати форму під час перерви. Тепер прийшов час повернутися до справ. Ми плануємо його повернення на 7 листопада.
У нас є два кандидати на бій з Хейні. Це Гарі Рассел-молодший і Юріоркіс Гамбоа. Обидва є відмінними варіантами для Девіна", - сказав Гірн.
Свій останній бій Хейні провів в листопаді минулого року, вигравши за очками в Альфредо Сантьяго.
Нагадаємо, Каваляускас нокаутував Зюскі і здобув два титули.