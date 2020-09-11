У 1980 році Мінтер став абсолютним чемпіоном світу

Джерело - sportrbc.

Ексчемпіон світу з боксу британець Алан Мінтер помер на 70-му році життя.

Про це повідомляє Боксерський комітет Великої Британії.

Причина смерті спортсмена не уточнюється. За інформацією Sky Sports, боксер довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

Мінтер - бронзовий призер Олімпіади 1972 року. У Мюнхені він посів третє місце у ваговій категорії до 71 кг, поступившись у півфіналі майбутньому переможцю турніру Дітеру Коттішу з ФРН.

На професійному рингу Мінтер провів 49 боїв. У них він здобув 39 перемог (23 з них нокаутом) і зазнав дев'ять поразок. Ще один поєдинок був визнаний нічийним.

Він володів чемпіонськими поясами в середній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Європейського боксерського союзу (EBU). У 1980 році Мінтер став абсолютним чемпіоном світу.