Батько Лопеса не вважає Ломаченка ТОП-боксером

Теофімо Лопес швидко розбереться з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів тренер і батько американського боксера Теофімо Лопес-старший.

"Я не вважаю класним боксера, який просто викидає удари, не знаючи, куди вони потраплять. Для мене Ломаченко саме такий боксер. Якщо він думає, що вийде на ринг і зробить це з моїм сином, то полетить в чортів нокаут.

Якщо Ломаченко захоче відбігав, ми не будемо викидати удари, як Салідо. Це будуть шалені удари. Ми причепимось до Ломаченка і підберемося до нього. Це тільки питання часу, коли ми з'їмо миш. Я знаю, що мій син зробить це легко.

Я не думаю, що бій триватиме два раунди, але дам Ломаченко п'ять. Він нічим не відрізняється від Коммі, Магдалено і інших бійців. Це просто тіло на рингу, а мій син знаходить ціль і знищує її. Саме це ми зробимо з Ломаченко", - сказав Теофімо Лопес-старший.