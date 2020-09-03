Джошуа: Сподіваюся, Ф'юрі буде наступним після Пулєва

Джошуа не хоче боксувати з українцем

Володар титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа після захисту одного зі своїх поясів в бою проти Кубрата Пулєва проведе бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Ми зацікавлені в бою з Ф'юрі, але спочатку Кубрат Пулєв - це обов'язковий захист, яку я повинен провести. Але як тільки пройду Пулєва, я стану вільним агентом. Я б хотів сказати, що зустрінемося з Ф'юрі в наступному поєдинку, але зараз я зосереджений тільки на кульової. Коли я його пройду, сподіваюся, Ф'юрі буде наступним", - сказав Джошуа.

Раніше, Чісора звернувся до Усика.