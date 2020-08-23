Джерело - Чемпіон.

Американський ексчемпіон світу Шон Портер (31-3-1, 17 KO) впевнено побив Себастьяна Формелло (22-1, 10 KO) з Німеччини у відбірковому поєдинку за версіями WBC і IBF в напівсередній вазі.

Портер весь бій домінував над німецьким боксером. У другій половині поєдинку він почав вкладатися в удари і проводити багатоударні комбінації, але Формелло непогано тримав удари і в підсумку дотерпів до гонгу.

Ближче до кінця поєдинку Формелло сильно сповільнився, але продовжував триматися на ногах. У десятому раунді Портер влаштував потужний спурт, проте німець перетерпів і його.

Судді в результаті не віддали навіть раунду Формелло - 120:108.