Батько Лопеса: Син мені пообіцяв, що не програє Ломаченку

Після тривалих переговорів сторони Василя Ломаченка і Тео Лопеса погодили контракт на проведення бою в жовтні за 4 пояси легкої ваги.

Про це заявив Теофімо Лопес-старший.

"Можна сказати, що ми задоволені. Лопес отримає визнання всього світу, коли переможе Ломаченка. Я говорив синові, щоб він прийняв першу пропозицію по грошах і вийшов в ринг заради боксерської спадщини.

Але він сказав, що зможе домовитися про більшу суму. І пообіцяв, що не програє Ломаченку. Бій відбудеться в жовтні, у нас є час на підготовку", - сказав Лопес-старший.