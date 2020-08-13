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Батько Лопеса: Син мені пообіцяв, що не програє Ломаченку

Сьогодні 11:33 986 0
Сторони зуміли узгодити контракт
Батько Лопеса: Син мені пообіцяв, що не програє Ломаченку
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - BoxingScene.

Після тривалих переговорів сторони Василя Ломаченка і Тео Лопеса погодили контракт на проведення бою в жовтні за 4 пояси легкої ваги.

Про це заявив Теофімо Лопес-старший.

"Можна сказати, що ми задоволені. Лопес отримає визнання всього світу, коли переможе Ломаченка. Я говорив синові, щоб він прийняв першу пропозицію по грошах і вийшов в ринг заради боксерської спадщини.

Але він сказав, що зможе домовитися про більшу суму. І пообіцяв, що не програє Ломаченку. Бій відбудеться в жовтні, у нас є час на підготовку", - сказав Лопес-старший.

Найближчими днями має відбутися офіційне оголошення про бій.

Раніше, Ломаченко віддасть Лопесу 800 тисяч доларів зі свого гонорару.

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