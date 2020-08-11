Лопес висунув новий ультиматум Ломаченку

Українець має погодиться віддати супернику частину свого гонорару

Американський боксер Теофімо Лопес вимагає від Василя Ломаченка віддати йому частину свого гонорару за бій.

Про це заявив батько та тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Поєдинок відбудеться. Єдина проблема в тому, що Top Rank дає занадто багато грошей Ломаченку. Цінник Ломи - $2 млн, але Top Rank хоче заплатити йому $3,2-3,4 млн. Нам же мають намір дати на $2 млн менше. Я вважаю, що вони повинні домовитися, щоб Ломаченко віддав частину свого гонорару. Тоді бій відбудеться", - сказав Лопес-старший.

Українець погодився битися за $3,25 млн, американцю запропонували $1,2 млн. Бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня.

Василь Ломаченко володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Теофімо Лопес утримує пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше, Кубинець повторив рекорд Ломаченка.