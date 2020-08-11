Лопес висунув новий ультиматум Ломаченку

Джерело - fdbplus.com.
Американський боксер Теофімо Лопес вимагає від Василя Ломаченка віддати йому частину свого гонорару за бій.
Про це заявив батько та тренер американця Теофімо Лопес-старший.
"Поєдинок відбудеться. Єдина проблема в тому, що Top Rank дає занадто багато грошей Ломаченку. Цінник Ломи - $2 млн, але Top Rank хоче заплатити йому $3,2-3,4 млн. Нам же мають намір дати на $2 млн менше. Я вважаю, що вони повинні домовитися, щоб Ломаченко віддав частину свого гонорару. Тоді бій відбудеться", - сказав Лопес-старший.
Українець погодився битися за $3,25 млн, американцю запропонували $1,2 млн. Бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня.
Василь Ломаченко володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Теофімо Лопес утримує пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Раніше, Кубинець повторив рекорд Ломаченка.