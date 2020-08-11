Бій Ломаченко – Лопес можуть підтвердити цього тижня

Бій відбудеться без глядачів

Гучний бій між чемпіоном WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василем Ломаченком і власником титулу IBF Теофімо Лопесом повинен відбутися в жовтні в Лас-Вегасі, але команда американця не поспішає підписувати контракт на бій через фінансові розбіжності.

Про це заявив бос Top Rank Боб Арум.

"Сподіваємося, що вже на цьому тижні все узгодимо і підпишемо папери. Справи повинні вирішуватися правильно, як професіонали. Ми не відповідаємо за те, що сталося. Не з нашої вини бій відбудеться без глядачів. Але в цілому я налаштований оптимістично", - сказав Арум.

Лопесу за бій з Ломаченком пропонують чек на 1,2 мільйона доларів. Американець не згоден з цією сумою.

Відзначимо, що Ломаченко за об'єднавчий бій з Лопесом може отримати 3,25 мільйона в американській валюті.

Раніше, Кубинець повторив рекорд Ломаченка.