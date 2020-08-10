Ф'юрі приєднався до суботника, який пройшов в рамках волонтерської ініціативи з облагороджування міста

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в хевівейті Тайсон Ф'юрі (30-1, 21 КО) допоміг прибрати вулиці міста Ланкастер в Англії.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Ф'юрі приєднався до суботника, який пройшов в рамках волонтерської ініціативи з облагороджування міста.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.