Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC в хевівейті Тайсон Ф'юрі (30-1, 21 КО) допоміг прибрати вулиці міста Ланкастер в Англії.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
Ф'юрі приєднався до суботника, який пройшов в рамках волонтерської ініціативи з облагороджування міста.
COME ON DAD!!! @LancasterCC pic.twitter.com/7jf36uoh8G— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 10, 2020
Нагадаємо, бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році.
Раніше повідомлялося, що Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.