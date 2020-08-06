Українського боксера Василя Ломаченка задовільняє те, що майбутній суперник Теофімо Лопес гарно розскручує бій.

Про це заявив сам боксер.

"Теофімо молодець, молодець. Мені це дуже подобається. Він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, заявляти, дражнити його, принижувати. Він сам все робить, він розкручує бій. У них з татом це добре виходить. Тому спасибі, хлопці.

Зараз це вже не зачіпає. 1,5-2 роки тому, якщо мені не зраджує пам'ять, він вже почав цим займатися. Тоді це обурювало. Зараз вже ні", - сказав Ломаченко.