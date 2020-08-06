 Василь Ломаченко подякував Теофімо Лопесу та його батьку | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: Образи Лопеса? Він молодець, розкручує бій за нас двох

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Боксер – про поведінку 23-річного американця
Ломаченко: Образи Лопеса? Він молодець, розкручує бій за нас двох
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Українського боксера Василя Ломаченка задовільняє те, що майбутній суперник Теофімо Лопес гарно розскручує бій.

Про це заявив сам боксер.

"Теофімо молодець, молодець. Мені це дуже подобається. Він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, заявляти, дражнити його, принижувати. Він сам все робить, він розкручує бій. У них з татом це добре виходить. Тому спасибі, хлопці.

Зараз це вже не зачіпає. 1,5-2 роки тому, якщо мені не зраджує пам'ять, він вже почав цим займатися. Тоді це обурювало. Зараз вже ні", - сказав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником Ломаченка, якщо американець відмовиться від бою.

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