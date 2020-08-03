 Гарсія і Кемпбелл не можуть домовитися про бій | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія і Кемпбелл не можуть домовитися про бій

Сьогодні 17:25 1293 0
Промоутери боксерів не можуть узгодити умови проведення поєдинку
Гарсія і Кемпбелл не можуть домовитися про бій
#Гірн, #Гарсія

Джерело - isport.ua.

Американець Раян Гарсія і британець Люк Кемпбелл ніяк не можуть домовитися про поєдинок за тимчасовий чемпіонський пояс в легкій вазі, призначений WBC ще місяць тому.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Першим невдоволення довгими переговорами висловив промоутер Гарсії Оскар Де Ла Хойя.

"Досить займатися дурницями, давайте зробимо бій Райана Гарсії і Люка Кемпбелла", - написав Де Ла Хойя.

У відповідь промоутер Кемпбелла Едді Гірн заявив, що сам не розуміє причину довгих переговорів.

"Не розумію, тому що я зробив пропозицію Райану Гарсії, хороша пропозиція, і вони його не прийняли, що цілком нормально, і попросили грошей більше. Вони теж можуть зробити свою пропозицію. Вони можуть провести бій Гарсія-Кемпбелл в своєму шоу або ми можемо У своєму

Насправді, це виходить за наші плани щодо вересня або грудня. Але не знаю, що стоїть за цим постом Де Ла Хойя. Не думаю, що це докір в мою сторону, але якщо вони так сильно хочуть цього бою, ми із задоволенням вислухаємо їх пропозицію Кемпбеллу", - зазначив Гірн.

Очікується, що якщо сторони не домовляться, то торги пройдуть вже на цьому тижні.

Раніше, Гірн хоче зробити Бійцівський табір регулярним.

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