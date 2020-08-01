Вихрист нокаутував Пахомова і здобув другу перемогу у професіоналах

Віктор Вихрист здобув другу перемогу у професійній кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Віктор Вихрист переміг Семена Пахомова технічним нокаутом у другому раунді

Сьогодні, 1 серпня, у Києві відбувся 6-раундовий бій у суперважкій ваговій категорії Віктор Вихрист (1–0, 1 KO) – Семен Пахомов (2–10, 2 KO).

27-річний Вихрист проводив свій другий бій на профі-рингу. Він виступає під псевдонімом Віктор Фауст.

З перших секунд Віктор почав обстріл суперника. В результаті у другому раунді стався нокдаун у другому раунді, і відмова Пахомова від продовження бою.

Відзначимо, що це вже друга перемога Вихриста у професіоналах.

Нагадаємо, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.