Чеботар: Я хочу стати чемпіоном світу до кінця 2022 року

13 серпня в Одесі в рамках боксерського шоу BoomBox Promotions @boombox_promotions свій п’ятий бій на профі-ринзі проведе перспективний легковаговик K2 Promotions Ukraine Василь Чеботар, суперником якого стане боксер з Харкова Артур Земляний.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Бокс - це те, чим я живу! Незважаючи на карантин, я тренувався щодня, бо без боксу я жити не можу, це моя улюблена залежність! І я хочу досягти найбільших висот - стати чемпіоном світу до кінця 2022 року! Мій промоутер і тренер вірять в мене, і 13 серпня я доведу, що вже готовий зустрітися з сильними суперниками. Це буде перший бій після перерви через карантин. І я ще краще підготуюся до бою у вересні на шоу К2 Promotions. Я зроблю все, щоб у 2020 році максимально ефективно виступити. Щоб мій промоутер організував титульний поєдинок вже в 2021 році, і без сумнівів ставив мій бій одним з головних цього вечора!" - заявив Чеботар.