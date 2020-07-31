Чеботар: Я хочу стати чемпіоном світу до кінця 2022 року

Джерело - Чемпіон.
13 серпня в Одесі в рамках боксерського шоу BoomBox Promotions @boombox_promotions свій п’ятий бій на профі-ринзі проведе перспективний легковаговик K2 Promotions Ukraine Василь Чеботар, суперником якого стане боксер з Харкова Артур Земляний.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
"Бокс - це те, чим я живу! Незважаючи на карантин, я тренувався щодня, бо без боксу я жити не можу, це моя улюблена залежність! І я хочу досягти найбільших висот - стати чемпіоном світу до кінця 2022 року! Мій промоутер і тренер вірять в мене, і 13 серпня я доведу, що вже готовий зустрітися з сильними суперниками. Це буде перший бій після перерви через карантин. І я ще краще підготуюся до бою у вересні на шоу К2 Promotions. Я зроблю все, щоб у 2020 році максимально ефективно виступити. Щоб мій промоутер організував титульний поєдинок вже в 2021 році, і без сумнівів ставив мій бій одним з головних цього вечора!" - заявив Чеботар.
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"Бокс - це те, чим я живу! Незважаючи на карантин, я тренувався щодня, бо без боксу я жити не можу, це моя улюблена залежність! І я хочу досягти найбільших висот - стати чемпіоном світу до кінця 2022 року! Мій промоутер і тренер вірять в мене, і 13 серпня я доведу, що вже готовий зустрітися з сильними суперниками. Це буде перший бій після перерви через карантин. І я ще краще підготуюся до бою у вересні на шоу "К2 Promotions”. Я зроблю все, щоб у 2020 році максимально ефективно виступити. Щоб мій промоутер організував титульний поєдинок вже в 2021 році, і без сумнівів ставив мій бій одним з головних цього вечора!" - заявив Василь Чеботар @vasiliycebotar1🥊👊🏻🇺🇦🔥 Нагадаємо, 13 серпня в Одесі Василь вийде в ринг проти Артура Земляного 🥊🥊🇺🇦🔥 @vasiliycebotar1 @alex.krassyuk @narekbox @k2promotionsukraine @boombox_promotions Фото @krev #чеботар #chebotar #k2promotions #k2ukraine #boxing #бокс
Василю лише 18 років. Почав свою професійну кар‘єру у квітні минулого року і вже встиг провести 4 поєдинки. Виступає у легкій вазі. Попередній бій провів у лютому цього року проти Назрі Рахімова, одержавши перемогу одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що перший турнір промоутерської компанії Усика відбудеться 1 серпня.