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Усик: Читаємо з сином українські книжки

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Усик: Читаємо з сином українські книжки
#Усик

Джерело - USYK17.

Український боксер Олександр Усик займається з сином Кирилом читанням літератури.

Про це розповів сам боксер.

"Ми розпочали читати більше літератури, зокрема, дитячої. Вдома це було, але не так часто, тому що постійно якісь справи. Тут же, крім того, що ми з Катериною читаємо свою літературу, ми прямо стали закуповувати дитячу літературу і читати дітям.

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Тим більше, що син Кирило в першому класі. Складно йому дається читання, і ми з ним читаємо українською мовою. Я вмію розмовляти, я знаю українську мову, але коли я розпочав читати, я так здивувався. Думаю: ого! Тобто, немає практики постійної, і перші кілька днів трохи складно було. Зараз все нормально, все чудово", - розповів Усик.

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