Усик: Я вийшов із соцмереж і буду мовчати

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик не хоче витрачати час на соціальні мережі.

Про це заявив сам боксер

"За останні півроку аналізуючи, що відбувається, я ще більше задумався про те, що я буду мовчати. Я буду робити і мовчати. Коли мені потрібно - я скажу. Але в принципі якісь моменти я мовчу. Я вийшов з соцмереж, новин, ще чогось. Це зайве і займає дуже багато часу", - сказав Усик.